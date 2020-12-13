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Минюст США запросил информацию о деятельности сына Байдена в Украине

Воскресенье 13 декабря 2020 04:56
Минюст США запросил информацию о деятельности сына Байдена в Украине
Фото: Хантер Байден (flickr com csis er)
Автор: Инна Собора

Министерство юстиции США запросило информацию в рамках расследования финансовой деятельности Хантера Байдена, сына избранного президента Джо Байдена. В частности, запрос касается компании Burisma.

Об этом сообщает Associated Press.

Всего ведомство потребовало документы у свыше 20 организаций, которые связаны с финансовими делами Байдена-младшего. Минюст изучает вопросы о нарушениях налогового законодательства и законов об отмывании денег в деловых отношениях с другими странами.

"Неясно, является ли работа Хантера Байдена в украинской компании центральной частью федерального расследования или же прокуратура просто ищет информацию обо всех его источниках дохода в последние годы", - пишет издание.

Напомним, в мае американские сенаторы США запрашивали у Госдепа документы об увольнении украинского генпрокурора Виктора Шокина. Оппоненты Джо Байдена утверждают, что он давил на власти Украины, требуя уволить Шокина, поскольку Генпрокуратура при нем расследовала дело компании Burisma, в котором фигурировал его сын.

По данным The Hill, следствие выяснило, что Burisma перечисляла компании Байдена крупные суммы денег ежемесячно. Однако расследование не было завершено.

Ранее сообщалось, что больше 50 бывших высокопоставленных сотрудников разведки США убеждены, что Россия стоит за публикацией в СМИ компромата на Хантера Байдена.

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