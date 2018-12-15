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Трамп заявив, що необхідності поспішати у підготовці нової зустрічі з Кім Чен Ином немає

Новини » Політика    15.12.2018 - 05:21
Трамп заявив, що необхідності поспішати у підготовці нової зустрічі з Кім Чен Ином немає
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Президент США похвалив лідера Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп заявив, що не варто поспішати у підготовці нової зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Twitter Дональда Трампа.

"Багато людей запитують, як у нас просуваються справи в переговорах з Північною Кореєю. Я завжди кажу у відповідь, що ми не поспішаємо", - заявив Трамп.

Разом з тим, Трамп також відзначив великий економічний потенціал КНДР.

Так, після першої зустрічі Трампа та Кім Чен Ина Сполучені Штати Америки і Північна Корея домовилися розвивати "нові відносини" між країнами. Вони провели перший історичний саміт в Сінгапурі 12 червня 2018 року.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв про те, що другий саміт з лідером Північної Кореї КНДР Кім Чен Ином пройде "зовсім скоро". Тоді він зазначив, що відносини з КНДР значно покращилися. Також додав, що секретар Державного департаменту Майк Помпео розробляє деталі другої зустрічі з північнокорейським лідером.

Як повідомляло РБК-Україна, Помпео розповів, що він запросив міністра закордонних справ Північної Кореї зустрітися в Нью-Йорку для завершення денуклеаризації КНДР до січня 2021 року.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКНДРСамітКім Чен ИнДональд Трамп
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