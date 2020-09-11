Трамп заявил о наличии у США неизвестного никому оружия

Соединенные Штаты создают “отличное оружие”, включая ядерное. Кроме того, у США есть вооружение, о котором никто не знает.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

По его словам, власти потратили 2,5 трлн долларов на армию за последние три с половиной года и сейчас американские вооруженные силы “сильнее, чем когда-либо”.

У нас есть системы, о которых никто не знает. Честно говоря, будет лучше, если так и останетсяУ нас есть невероятные системы

США имеют на вооружении мощные и быстрые ракеты, а также ведут разработку гиперзвуковых ракет.

новейшая гиперзвуковое ракета США будет в 17 раз быстрее, чем самые быстрые на сегодня ракеты.

Кроме того, в штате Невада прошли испытания истребителя четвертого поколения F-15E Strike Eagle, который оснащен ядерным зарядом B61-12.