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Трамп заявил о наличии у США неизвестного никому оружия

США, Пятница 11 сентября 2020 06:42
Трамп заявил о наличии у США неизвестного никому оружия
Фото: Дональд Трамп (facebook.com-POTUS)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты создают “отличное оружие”, включая ядерное. Кроме того, у США есть вооружение, о котором никто не знает.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

По его словам, власти потратили 2,5 трлн долларов на армию за последние три с половиной года и сейчас американские вооруженные силы “сильнее, чем когда-либо”.

"У нас есть новые ракеты. И, честно говоря, наш ядерный потенциал, мы должны надеяться, что нам никогда не придется его использовать, но наш ядерный потенциал сейчас находится в лучшей форме за последние десятилетия. У нас есть системы, о которых никто не знает. Честно говоря, будет лучше, если так и останется. У нас есть невероятные системы", - сказал Трамп.

Напомним, ранее Трамп заявил, США имеют на вооружении мощные и быстрые ракеты, а также ведут разработку гиперзвуковых ракет.

Позже он рассказал, что новейшая гиперзвуковое ракета США будет в 17 раз быстрее, чем самые быстрые на сегодня ракеты.

Кроме того, в штате Невада прошли испытания истребителя четвертого поколения F-15E Strike Eagle, который оснащен ядерным зарядом B61-12.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америкиядерное оружиеДональд Трамп
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