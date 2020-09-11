Трамп заявив про наявність у США невідомої нікому зброї

Фото: Дональд Трамп (facebook.com-POTUS)

Сполучені Штати створюють "відмінна зброя", включаючи ядерну. Крім того, у США є озброєння, про яке ніхто не знає.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє прес-служба Білого дому.

За його словами, влада витратила 2,5 трлн доларів на армію за останні три з половиною роки і зараз американські збройні сили "сильніші, ніж будь-коли".

"У нас є нові ракети. І, чесно кажучи, наш ядерний потенціал, ми повинні сподіватися, що нам ніколи не доведеться його використовувати, але наш ядерний потенціал зараз перебуває в кращій формі за останні десятиліття. У нас є системи, про які ніхто не знає. Чесно кажучи, буде краще, якщо так і залишиться. У нас є неймовірні системи", - сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, США мають на озброєнні потужні і швидкі ракети, а також ведуть розробку гіперзвукових ракет.

Пізніше він розповів, що новітня гіперзвукових ракета США буде в 17 разів швидшою, ніж найшвидші на сьогодні ракети.

Крім того, в штаті Невада пройшли випробування винищувача четвертого покоління F-15E Strike Eagle, який оснащений ядерним зарядом B61-12.