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Трамп заявил, что Ким Чен Ын "видит другое будущее" для КНДР

НовостиПолитика    06.07.2018 - 07:31
Фото: Дональд Трамп (www.nato.int)
Фото: Дональд Трамп (www.nato.int)

Трамп считает, что Ким Чен Ын хочет другого будущего для КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын хочет другого будущего для КНДР. Об этом сообщает Reuters.

"Я действительно верю в то, что он видет иное будущее Северной Кореи. Я надеюсь, что это правда", - заявил Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп сказал, что считает "хорошим" диалог с КНДР.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил в воскресенье, что США могут демонтировать основную часть оружейных программ Северной Кореи в течение года.

Так, Вашингтон разработал программу по демонтажу оружия массового уничтожения КНДР.

Между тем, высший офицер госдепартамента по контролю над вооружениями при президенте Бараке Обаме Томас Сэстман сообщил, что считает "физически" нереальным за год  демонтировать большую часть программ Северной Кореи.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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