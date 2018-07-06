Трамп заявив, що Кім Чен Ин "бачить інше майбутнє" для КНДР

Трамп вважає, що Кім Чен Ин хоче іншого майбутнього для КНДР

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин хоче іншого майбутнього для КНДР. Про це повідомляє Reuters.

"Я дійсно вірю в те, що він бачить інше майбутнє Північної Кореї. Я сподіваюся, що це правда", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп сказав, що вважає "добрим" діалог з КНДР.

Радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон заявив у неділю, що США можуть демонтувати основну частину збройових програм Північної Кореї протягом року.

Так, Вашингтон розробив програму демонтажу зброї масового знищення КНДР.

Між тим, вищий офіцер держдепартаменту з контролю над озброєннями при президентові Бараку Обамі Томас Сtстман повідомив, що вважає "фізично" нереальним за рік демонтувати більшу частину програм Північної Кореї.