Трамп заявил, что Ким Чен Ын может сделать Северную Корею по-настоящему великой

12 июня в Сингапуре запланирована встреча Трампа с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын может сделать Северную Корею по-настоящему великой. Об этом он заявил на брифинге в рамках саммита G7.

"У него (у Ким Чен Ына, - ред.) есть возможность, которой, если вспомнить историю, не было практически ни у кого. Он может сделать эту страну с этими великими людьми по-настоящему великой. Это уникальный шанс", - заявил Трамп, отметив, что многие страны, в частности, Южная Корея и Япония, хотят этого и они помогут.

Кроме того, Трамп заявил, что Северная Корея "очень хорошо работает" с США.

Отметим, 12 июня в Сингапуре запланирована встреча Трампа с Ким Чен Ыном.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп может пригласить Ким Чен Ына в США, если встреча сторон на саммите в Сингапуре 12 июня пойдет хорошо.