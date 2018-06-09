Трамп заявив, що Кім Чен Ин може зробити Північну Корею по-справжньому великою

12 червня в Сінгапурі запланована зустріч Трампа з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер КНДР Кім Чен Ин може зробити Північну Корею по-справжньому великою. Про це він заявив на брифінгу в рамках саміту G7.

"У нього (у Кім Чен Ина, - ред.) є можливість, якої, якщо згадати історію, не було практично ні в кого. Він може зробити цю країну з цими великими людьми по-справжньому великою. Це унікальний шанс", - заявив Трамп, зазначивши, що багато країн, зокрема, Південна Корея і Японія, хочуть цього і вони допоможуть.

Крім того, Трамп заявив, що Північна Корея "дуже добре працює" зі США.

Зазначимо, що 12 червня в Сінгапурі запланована зустріч Трампа з Кім Чен Ином.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп може запросити Кім Чен Ина в США, якщо зустріч сторін на саміті в Сінгапурі 12 червня пройде добре.