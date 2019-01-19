Трамп заявил, что уже известно место проведения встречи с лидером КНДР

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

Трамп не назвал места проведения будущего саммита

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему уже известно место проведения будущей встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, однако отказался его назвать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что сегодня, 19 января 2019, президент США провел еще одну встречу с представителем КНДР Ким Ен Чхолем, которую он назвал как "очень хорошая". Трамп заявил, что обе стороны смогли достичь "значительного прогресса".

"Мы уже выбрали страну, но объявим о ней в дальнейшем. Ким Чен Ын с нетерпением ждет этого и я тоже", - заявил президент США.

В то же время пресс-секретарь президента Южной Кореи заявил, что правительство надеется, что запланированный саммит на конец февраля 2019 года может стать "точкой поворота" на пути к миру на Корейском полуострове. Также он добавил, что правительству Сеула будет усиливать диалог с Пхеньяном для достижения успеха в этом саммите.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Белом доме сказали, когда Трамп встретится с Ким Чен Ыном. В Белом доме сообщили, что по результатам встречи со специальным посланником Ким Чен Ына генералом Ким Ен Чхолом, новые переговоры между Дональдом Трампом и лидером КНДР состоятся в конце февраля.