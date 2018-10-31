ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Трамп заявив, що громадянство за правом народження обходиться США у мільярди доларів

Новини » Політика    31.10.2018 - 16:18
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США зазначив, що дана процедура несправедлива по відношенню до американських громадян

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що громадянство за правом народження для дітей мігрантів та негромадян країни обходиться Штатам у мільярди доларів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter президента США.

Трамп заявив, що громадянство за правом народження обходиться США у мільярди доларів

Американський лідер підкреслив, що надання громадянства по праву народження буде припинено.

"Так зване громадянство за правом народження, яке коштує нашій країні мільярди доларів і дуже несправедливе по відношенню до наших громадян, буде припинено так чи інакше. Воно не підпадає під дію 14-й поправки через слова "підлеглі їхній юрисдикції", - написав Трамп.

Президент США вважає, що світ використовує норму про надання громадянства по праву народження на шкоду Штатам.

"Не забувайте про неприємний терміні" діти-гаранти ". Я збережу нашу країну в безпеці. Цей випадок буде врегульовано Верховним судом Сполучених Штатів! Світ використовує наші закони у збиток нам. Вони сміються над дурістю, яку вони бачать!", - написав він.

Нагадаємо, Трамп раніше анонсував, що планує скасувати порядок, при якому Штати автоматично надають громадянство дітям нелегалів або негромадян, народженим на території країни.

За словами його радників, для скасування автоматичного надання громадянства народженим на території Америки дітям не потрібно вносити ніяких поправок до конституції.

Додамо, що 14-а поправка до Конституції США говорить: "Всі особи, що народилися або натуралізовані у Сполучених Штатах і підлеглі їхній юрисдикції, є громадянами Сполучених Штатів і штату, в якому вони проживають".

Як писало РБК-Україна раніше, глава США заявив, що Штати більше не будуть витрачати мільярди доларів на незаконну міграцію. Трамп підкреслив, що демократи повинні дати свої голоси для посилення міграційних законів, інакше республіканці будуть змушені "грати набагато жорсткіше".

Трамп заявив, що не дозволить караванам мігрантів прорвати кордон США Трамп скасує громадянство США за народженням
Новини України Сполучені Штати АмерикигражданствоДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся