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Трамп заявив про готовність укласти угоду з Японією про мита

Новини » В світі    17.09.2019 - 12:59
Трамп заявив про готовність укласти угоду з Японією про мита
Фото: президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе (AP)

Угода може бути підписана в найближчі тижні

Президент США Дональд Трамп повідомив, що в найближчі тижні буде підписано торговельну угоду з Японією щодо митних зборів та цифровий торгівлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Трамп офіційно повідомив конгрес про намір укладення угоди без схвалення сенату.

"Радий повідомити, що моя адміністрація досягла первинного угоди про тарифні обмеження з Японією і я маю намір укласти цю угоду в найближчі тижні. Крім того, я також вийду виконавче угоду з Японією про цифровий торгівлі", - повідомив Трамп.

Нагадаємо, раніше президент США анонсував підписання торгового угоди з Японією у вересні. Повідомлялося, що угода між країнами буде складатися з трьох частин: сільськогосподарської, промислової і цифровий. При цьому деталі операції не розголошувалися. Очікувалося, що угода буде підписана під час асамблеї ООН, яка проходить в ці дні в Нью-Йорку.

Також РБК-Україна повідомляло, що лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин запросив президента США Дональда Трампа відвідати Пхеньян. Пізніше Трамп заявив про передчасність візиту в КНДР.

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