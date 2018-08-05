Трамп заявил, что эффект от пошлин превысил ожидания
По его словам, рынок США станет еще сильнее после пересмотра невыгодных торговых соглашений
Пошлины США на импорт товаров из Китая сработали намного лучше, чем можно было ожидать. Об этом в Twitter заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, рынок США станет еще сильнее, когда невыгодные торговые соглашения будут пересмотрены.
"Пошлины работают намного лучше, чем кто-либо мог себе представить. Китайский рынок упал на 27% за последние четыре месяца и они ведут с нами переговоры. Наш рынок сейчас сильнее, чем когда-либо и его ожидает впечатляющий рост после пересмотра этих кошмарных торговых соглашений. Америка прежде всего...", - написал президент США.
Скриншот (twitter.com/realDonaldTrump)
Напомним, в середине июня США ввели 25% пошлины на товары из Китая на общую сумму 50 млрд долларов. Свое решение Трамп объяснил тем, что Китай торгует якобы нечестно, воруя американские технологии.
Трамп планировал 1 августа объявить об ужесточении пошлин на товары из Китая на общую сумму 200 млрд долларов. Анонсировалось, что администрация Трампа объявит о введении пошлин в размере 25% вместо планируемых 10% на дополнительный список товаров из Китая на сумму 200 млрд долларов.
В ответ на это 3 августа Китай объявил о планах ввести новые пошлины на американские товары размером от 5 до 25%.