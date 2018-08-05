Трамп заявив, що ефект від мит перевищив очікування

За його словами, ринок США стане ще сильнішим після перегляду невигідних торгових угод

Мита США на імпорт товарів з Китаю спрацювали набагато краще, ніж можна було очікувати. Про це у Twitter заявив президент США Дональд Трамп.

За його словами, ринок США стане ще сильнішим, коли невигідні торгові угоди будуть переглянуті.

"Мита працюють набагато краще, ніж хто-небудь міг собі уявити. Китайський ринок впав на 27% за останні чотири місяці і вони ведуть з нами переговори. Наш ринок зараз сильніший, ніж коли-небудь і його очікує вражаюче зростання після перегляду цих жахливих торгових угод. Америка перш за все...", - написав президент США.

Скріншот (twitter.com/realDonaldTrump)

Нагадаємо, у середині червня США ввели 25% мита на товари з Китаю на загальну суму 50 млрд доларів. Своє рішення Трамп пояснив тим, що Китай торгує нібито нечесно, крадучи американські технології.

Трамп планував 1 серпня оголосити про посилення мита на товари з Китаю на загальну суму 200 млрд доларів. Анонсувалося, що адміністрація Трампа оголосить про введення мита у розмірі 25% замість прогнозованих 10% на додатковий список товарів з Китаю на суму 200 млрд доларів.

У відповідь на це 3 серпня Китай оголосив про плани ввести нові мита на американські товари розміром від 5% до 25%.