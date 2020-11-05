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Трамп заявил, что бюллетени, которые пришли после дня выборов, не будут считать

Автор: Дмитрий Левицкий

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал очередное скандальное заявление относительно выборов. Он заявил, что бюллетени, которые пришли по почте после дня голосования, не будут обрабатываться.

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Соответствующее заявление американский президент разместил на своей странице в Twitter.

"Любые бюллетени, которые поступят после дня выборов, не будут подсчитаны", - написал Трамп.

Соцсеть Twitter сразу же обозначила это сообщение президента США как такое, что может вводить в заблуждение, поскольку не понятно, кем и когда было принято решение об остановке подсчета голосов.

Напомним, сегодня Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах президента США.

Как писало РБК-Украина, в ОБСЕ раскритиковали Трампа за его заявления о нарушениях на выборах. В организации считают заявления Трампа безосновательными и наносящими вред доверию общества к демократическим институтам.

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