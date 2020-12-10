Трамп заявил, что будет продолжать борьбу за победу на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит борьбу за победу на президентских выборах. Он вмешается в новый иск, поданный вчера в Верховный суд генпрокурором штата Техас.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Трамп заявил о существующем "множестве доказательств масштабных фальсификаций" как минимум в четырех штатах. Он пообещал вскоре "спасти страну" и в очередной раз заявив, о том, что полученные его командой данные свидетельствуют, что он "не мог проиграть" демократу Джо Байдену.

Напомним, в Верховный суд был подан новый иск от штата Техас, к которому в среду присоединились еще 17 штатов с требованием признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.

Иск, поданный генпрокурором Техаса, также поддержали генеральные прокуроры штатов Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Оклахома, Южная Каролина, Северная Дакота, Южная Дакота, Теннесси, Юта и Западная Вирджиния.

Ранее РБК-Украина писало, что Дональд Трамп не признает победу своего оппонента Джо Байдена на выборах в США.