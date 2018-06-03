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Трамп заявил, что не боится торговой войны из-за пошлин на металлы

НовостиПолитика    03.06.2018 - 06:16
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп заявил, что не боится торговой войны с союзниками

Президент США Дональд Трамп заявил, что не боится торговой войны с Евросоюзом, Канадой и Мексикой из-за пошлин на импортируемую стальную и алюминиевую продукцію. Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

"Когда ваш внешнеторговый дефицит составляет почти 800 млрд долларов в год, вы не можете позволить себе потерпеть поражение в торговой войне! За счет США выгоду в торговле на протяжении многих лет получали другие страны, пришло время поумнеть!" - написал Трамп.

Так, США с 1 июня ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% на сталь и 10% на алюминий.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Канада не должна поднимать пошлины в ответ на торговые ограничения Вашингтона, поскольку страна и так имеет высокий профицит торговли с США.

Глава США также добавил, что Канада имеет "очень высокий профицит" в торговле со Штатами.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп, пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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