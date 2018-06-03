Трамп заявив, що не боїться торгової війни через мита на метали

Трамп заявив, що не боїться торговельної війни із союзниками

Президент США Дональд Трамп заявив, що не боїться торгової війни з Євросоюзом, Канадою і Мексикою через мита на імпортовану сталеву і алюмінієву продукцію. Про це Дональд Трамп написав у своєму Twitter.

"Коли ваш зовнішньоторговельний дефіцит становить майже 800 млрд доларів на рік, ви не можете дозволити собі програти в торговельній війні! За рахунок США вигоду в торгівлі протягом багатьох років отримували інші країни, настав час розуму!" - написав Трамп.

Так, США з 1 червня ввела мита на імпорт сталевої і алюмінієвої продукції з Євросоюзу, Канади та Мексики у розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній.

When you're almost 800 Billion Dollars a year down on Trade, you can't lose a Trade War! The U. S. has been ripped off by other countries for years on Trade, time to get smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2018

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Канада не повинна піднімати мита у відповідь на торговельні обмеження Вашингтона, оскільки країна і так має високий профіцит торгівлі з США.

Глава США також додав, що Канада має "дуже високий профіцит" у торгівлі зі Штатами.