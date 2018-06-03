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Трамп заявив, що не боїться торгової війни через мита на метали

НовиниПолітика    03.06.2018 - 06:16
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп заявив, що не боїться торговельної війни із союзниками

Президент США Дональд Трамп заявив, що не боїться торгової війни з Євросоюзом, Канадою і Мексикою через мита на імпортовану сталеву і алюмінієву продукцію. Про це Дональд Трамп написав у своєму Twitter.

"Коли ваш зовнішньоторговельний дефіцит становить майже 800 млрд доларів на рік, ви не можете дозволити собі програти в торговельній війні! За рахунок США вигоду в торгівлі протягом багатьох років отримували інші країни, настав час розуму!" - написав Трамп.

Так, США з 1 червня ввела мита на імпорт сталевої і алюмінієвої продукції з Євросоюзу, Канади та Мексики у розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Канада не повинна піднімати мита у відповідь на торговельні обмеження Вашингтона, оскільки країна і так має високий профіцит торгівлі з США.

Глава США також додав, що Канада має "дуже високий профіцит" у торгівлі зі Штатами.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп, пошлины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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