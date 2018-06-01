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Трамп призвал Канаду не поднимать пошлины в ответ на торговые ограничения США

НовостиПолитика    01.06.2018 - 19:27
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

По его словам, Канада и так имеет высокий профицит торговли с США

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп считает, что Канада не должна поднимать пошлины в ответ на торговые ограничения Вашингтона, поскольку страна и так имеет высокий профицит торговли с США. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

"Канада относилась к нашему сельскохозяйственному бизнесу и фермерам очень плохо в течение длительного периода времени. С чрезвычайными ограничениями в торговле. Они должны открыть свои рынки и снять свои торговые барьеры", - подчеркнул Трамп.

Глава США также добавил, что Канада имеет "очень высокий профицит" в торговле со Штатами.

Напомним, Канада заявила, что в ответ на пошлины США на импорт стали и алюминия введет свои - на сумму в 16,6 миллиарда долларов. Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал американские тарифы на сталь и алюминий "оскорблением для канадцев, которые погибали вместе с американцами во время войны".

Отметим, что с сегодняшнего дня, 1 июня 2018 года, США вводят пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Мексики и Канады.

Трамп ответил на критику премьер-министра Канады Трюдо Евросоюз подтоговил соответствующие контрмеры на американские пошлины
Теги публикации: Канада, Дональд Трамп, пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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