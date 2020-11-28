Трамп заявил, что Байден победил в "коррумпированных" городах

Действующий президент США Дональд Трамп озвучил еще одно обвинение в адрес избранного президента Джо Байдена. Трамп считает, что Байден выиграл выборы благодоря победе в "политически коррумпированных" городах.

Об этом он написал у себя в Twitter.

Трамп заявил, что по данным Politico, Байден показал плохие результаты в больших городах за исключением Детройта, Филадельфии, Атланты и Милуоки.

"Неудивительно, ведь все они расположены в самых важных колеблющихся штатах и давно известны своей политической коррумпированностью", - написал республиканец.



Twitter поставил метку под постом Трампа, что эта информация является спорной.

Ранее Трамп заявил, что убежден в своей победе на выборах президента и вновь обвинил Демократическую партию в "мошенничестве".

РБК-Украина писало, что Трамп уверен, что его оппонент Джо Байден выиграл выборы, поскольку они якобы были сфальсифицированы.