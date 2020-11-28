Трамп заявив, що Байден переміг в "корумпованих" містах

Чинний президент США Дональд Трамп озвучив ще одне звинувачення на адресу обраного президента Джо Байдена. Трамп вважає, що Байден виграв вибори завдяки перемозі у "політично корумпованих" містах.

Про це написав у себе в Twitter.

Трамп заявив, що за даними Politico, Байден показав погані результати у великих містах за винятком Детройта, Філадельфії, Атланти та Мілуокі.

"Не дивно, адже всі вони розташовані в найважливіших коливних штатах і давно відомі своєю політичною корумпованістю", - написав республіканець.



Twitter поставив підпис під постом Трампа, що ця інформація є спірною.

Раніше Трамп заявив, що переконаний у своїй перемозі на виборах президента і знову звинуватив Демократичну партію в "шахрайстві".

РБК-Україна писало, що Трамп впевнений, що його опонент Джо Байден виграв вибори, оскільки вони нібито були сфальсифіковані.