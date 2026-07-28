ua en ru
Вт, 28 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп завіряє, що США мають достатньо боєприпасів та знову згадав Байдена з Україною

03:05 28.07.2026 Вт
2 хв
Президент США вкотре наголосив, що його попередник віддав багато боєприпасів Україні
aimg Юлія Маловічко
Трамп завіряє, що США мають достатньо боєприпасів та знову згадав Байдена з Україною Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має достатньо боєприпасів- заява прозвучала на тлі низки повідомлень у ЗМІ, що Пентагон витрачає озброєння з досить швидкими темпами на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

А саме йшлося про те, що швидкі темпи, з якими США витрачають деякі зі своїх найсучасніших перехоплювачів ППО та високоточну зброю на Близькому Сході, викликають значну напруженість всередині адміністрації американського лідера.

Про це ЗМІ повідомили анонімні військові та чиновники з розвідки США.

Офіційні особи повідомили CBS News, що існують ширші побоювання щодо готовності Америки до конфлікту в майбутньому. Репортер запитав Трампа, чи стурбований він виснаженням запасів озброєння.

"Ні. У нас їх достатньо. У нас багато боєприпасів. Різних типів", – відповів він.

Байден і Україна

Трамп при цьому вкотре згадав свого попередника Джо Байдена та зброю, яку той надавав Києву.

"Знаєте, Байден багато дав Україні. І тому ми їх (боєприпаси - ред.) нарощуємо. Але у нас багато. У нас також багато речей середнього рівня. Я маю на увазі, більше, ніж ми могли б використати за будь-яких обставин. Але у нас багато. Чесно кажучи, я хотів би мати більше. Але Байден так багато дав Україні. Коли я пішов, шафи були повні", - підкреслив очільник Білого дому.

Президент сказав також, що США хотіли б мати більше поставок деяких найсучасніших технологій.

Нагадаємо, днями стало відомо, що у США виникли труднощі з фінансуванням війни проти Ірану. Додатковий пакет витрат практично застопорився в Конгресі, що змусило адміністрацію президента Дональда Трампа шукати альтернативні джерела коштів.

Ще нещодавно повідомлялось - війна Сполучених Штатів проти Ірану вже обійшлася американському бюджету в кілька десятків мільярдів доларів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Дональд Трамп
Новини
За обстрілом АТБ у Чернігові стоїть підрозділ для "привілейованих", - ГУР
За обстрілом АТБ у Чернігові стоїть підрозділ для "привілейованих", - ГУР
Аналітика
Жовтень стане місяцем великої приватизації: інтерв'ю Дмитра Наталухи, ФДМУ
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Жовтень стане місяцем великої приватизації: інтерв'ю Дмитра Наталухи, ФДМУ