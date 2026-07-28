Трамп завіряє, що США мають достатньо боєприпасів та знову згадав Байдена з Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має достатньо боєприпасів- заява прозвучала на тлі низки повідомлень у ЗМІ, що Пентагон витрачає озброєння з досить швидкими темпами на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

А саме йшлося про те, що швидкі темпи, з якими США витрачають деякі зі своїх найсучасніших перехоплювачів ППО та високоточну зброю на Близькому Сході, викликають значну напруженість всередині адміністрації американського лідера.

Про це ЗМІ повідомили анонімні військові та чиновники з розвідки США.

Офіційні особи повідомили CBS News, що існують ширші побоювання щодо готовності Америки до конфлікту в майбутньому. Репортер запитав Трампа, чи стурбований він виснаженням запасів озброєння.

"Ні. У нас їх достатньо. У нас багато боєприпасів. Різних типів", – відповів він.

Байден і Україна

Трамп при цьому вкотре згадав свого попередника Джо Байдена та зброю, яку той надавав Києву.

"Знаєте, Байден багато дав Україні. І тому ми їх (боєприпаси - ред.) нарощуємо. Але у нас багато. У нас також багато речей середнього рівня. Я маю на увазі, більше, ніж ми могли б використати за будь-яких обставин. Але у нас багато. Чесно кажучи, я хотів би мати більше. Але Байден так багато дав Україні. Коли я пішов, шафи були повні", - підкреслив очільник Білого дому.

Президент сказав також, що США хотіли б мати більше поставок деяких найсучасніших технологій.