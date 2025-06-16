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Трамп запускає власний смартфон: що відомо про "золотий трампофон"

Понеділок 16 червня 2025 19:45
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Трамп запускає власний смартфон: що відомо про "золотий трампофон" Trump Mobile представив власний смартфон T1 Phone 8002 (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Старший син президента США Дональд Трамп-молодший анонсував запуск сервісу Trump Mobile, який запропонує телемедицину, автодопомогу і необмежені SMS у понад 100 країнах - усе за фіксовану щомісячну плату.

РБК-Україна розповідає, що відомо про Trump Mobile і чому це рішення викликає сумніви.

Що відомо про Trump Mobile

Сім'я Трампів, раніше відома переважно у сфері нерухомості, готелів і гольф-курортів, останніми роками активно освоює нові напрямки - від цифрових медіа до криптовалют.

Ще перед вступом на посаду президента Дональд Трамп передав управління Trump Organization своїм дітям, однак у США, як і раніше, існують побоювання щодо потенційних конфліктів інтересів.

Проект Trump Mobile використовує бренд Trump за ліцензією - аналогічно іншим підприємствам, що працюють під цим ім'ям. При цьому сама Trump Organization не бере участі в розробці смартфона, його виробництві або наданні телеком-послуг.

Новий єдиний тарифний план отримав назву The 47 Plan - вартістю 47,45 доларів на місяць. За заявами компанії, він надає послуги на рівні найбільших американських операторів Verizon, AT&T і T-Mobile, які контролюють понад 95% ринку мобільного зв'язку.

Назва тарифу відсилає до президентства Дональда Трампа, який раніше обіймав посаду 45-го президента США, а зараз є 47 президентом.

Тариф сумісний з наявними смартфонами, однак Trump Mobile також пропонує власний апарат - T1 Phone за ціною 499 доларів у "золотому" виконанні.

Трамп запускає власний смартфон: що відомо про &quot;золотий трампофон&quot;Телефон Trump Mobile T1 (фото: Trump Mobile)

Характеристики T1 Phone

Згідно з описом, T1 Phone обладнаний 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою 120 Гц, трьома камерами (основна 50 МП, датчики глибини та макро по 2 МП), 16 МП фронталкою, акумулятором на 5 000 мА/год, 256 ГБ флеш-пам'яті, 12 ГБ ОЗП, сканером відбитка в екрані та роз'ємом 3,5 мм.

Однак у специфікаціях відсутня інформація про процесор - ключовий компонент будь-якого смартфона.

Невідповідності в характеристиках

Така комбінація сьогодні зустрічається рідко: поєднання Android 15, підтримки 5G і наявності роз'єму для навушників трапляється тільки в недорогих китайських моделях, але рідко в нових пристроях.

Порівняння з реальними моделями дає лише віддалені збіги - наприклад, Galaxy S23 Ultra або Asus ROG Phone 9, але навіть вони не поєднують усі заявлені параметри.

У підсумку складається враження, що T1 Phone 8002 - це не стільки реальний апарат, скільки хайп-проект із сумнівною начинкою і мінімальними гарантіями якості.

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Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Reuters, The Verge.

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Дональд Трамп Смартфони
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