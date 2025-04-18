Трамп запровадив більше надзвичайних станів, ніж будь-хто: що це означає для Америки

За майже 100 днів президент США Дональд Трамп оголосив більше надзвичайних ситуацій на національному рівні, ніж будь-який інший глава держави у сучасній історії Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Таким чином, йдеться в публікації американського видання, виявлено новий "рекорд" у Трампа.

Повноваження, спочатку розроблені для надання президенту США гнучкості в рідкісні моменти кризи, тепер складають основу порядку денного чинного глави держави, дозволяючи йому керувати Конгресом і робити "односторонні" укази протягом перших трьох місяців перебування на посаді, пише Axios.

Нещодавно Трамп посилався на національні надзвичайні ситуації, щоб:

запровадити найбільші тарифи за століття,

прискорити виробництво енергії та корисних копалин,

а також мілітаризувати федеральні землі на південному кордоні (біля Мексики).

У поєднанні з його "нападом" на судову систему вчені-правознавці побоюються, що Трамп використовує неохайно написані статути, щоб спробувати змінити конституційний баланс влади, вказується у матеріалі Axios.

Як це працює

Президент Штатів може оголосити надзвичайний стан у будь-який час, майже з будь-якої причини, без необхідності доводити конкретну загрозу чи отримувати схвалення Конгресу.

Національний закон США про надзвичайні ситуації 1976 року, який відкриває понад 120 спеціальних законодавчих повноважень, спочатку передбачав "законодавче вето", яке давало Конгресу можливість припинити надзвичайний стан простою більшістю голосів.

Проте в 1983 році Верховний суд Штатів постановив, що законодавче вето є неконституційним. Це фактично позбавило Конгрес його початкового контролю, і стало набагато важче стримувати заяви президента про надзвичайний стан, зазначає Axios.

Відтоді американські президенти здебільшого покладаються на "норми" та "самообмеження", щоб уникнути зловживання надзвичайними повноваженнями для некризових ситуацій, пояснила старший директор Програми свободи та національної безпеки Центру Бреннана Елізабет Гойтейн.

Цей прецедент було порушено в 2019 році, додала вона, коли Трамп оголосив надзвичайний стан, щоб "обійти" Конгрес і отримати мільярди доларів фінансування для будівництва "стіни" на кордоні.

Колишній президент США Джо Байден також розширив свої повноваження, викликавши критику в 2022 році за те, що посилався на надзвичайний стан у країні через COVID-19, щоб в односторонньому порядку пробачити борг за студентську позику.

Разом з тим дії Трампа під час другого терміну "рішуче занурили США в незвідану територію", пише Axios. Це змінило межі виконавчої влади в режимі реального часу та посилило побоювання постійного надзвичайного стану.

Збільшення масштабу загроз

Нагадаємо, що в обґрунтуванні своїх мит Трамп цитував Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), який можна застосувати, лише якщо США зіткнуться з "незвичайною та надзвичайною загрозою" своїй національній безпеці, зовнішній політиці чи економіці.

У Білому домі стверджують, що десятиліттями торгівельні відносини Штатів, в тому числі з невеликими країнами та безлюдними островами, можна вважати такими загрозами.

Відтак закон 1977 року, спочатку розроблений для боротьби з ворожими іноземними державами, який ніколи раніше не використовувався для накладення мит, зараз розгортається, щоб "переписати світовий економічний порядок", пише Axios.

Речник Білого дому Харрісон Філдс заявляв, що "скрутні часи вимагають серйозної відповіді, й попередня адміністрація залишила президенту Трампу націю в занепаді - фінансово вразливою, з незахищеними кордонами та небезпечно несправедливими торговельними угодами".

Представник Білого дому додає, що президент Трамп "використовує всі інструменти, передбачені Конституцією, щоб зробити Америку знову великою".

Також в публікації Axios вказується, що прихильність Трампа до надзвичайних повноважень "виходить за рамки Закону про надзвичайні ситуації".

Наприклад, він посилався на Закон про інопланетних ворогів 1798 року під час війни, щоб депортувати венесуельських мігрантів.

Нещодавно ACLU висловлювало занепокоєння через "загравання" Трампа з Законом про повстання 1807 року, який дозволив би йому розгортати війська Національної гвардії на внутрішній території без згоди держави.

"Ви сподіваєтесь, що такі органи влади будуть використовуватися економно та неохоче, як останній засіб у реальній кризовій ситуації, тому що вони є справжнім відхиленням від конституційних норм", - заявляє Гойтейн у коментарі Axios.