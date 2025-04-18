Трамп ввел больше чрезвычайных положений, чем кто-либо: что это значит для Америки

За почти 100 дней президент США Дональд Трамп объявил больше чрезвычайных ситуаций на национальном уровне, чем любой другой глава государства в современной истории Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Таким образом, говорится в публикации американского издания, обнаружен новый "рекорд" у Трампа.

Полномочия, первоначально разработанные для предоставления президенту США гибкости в редкие моменты кризиса, теперь составляют основу повестки дня действующего главы государства, позволяя ему управлять Конгрессом и делать "односторонние" указы в течение первых трех месяцев пребывания в должности, пишет Axios.

Недавно Трамп ссылался на национальные чрезвычайные ситуации, чтобы:

ввести самые большие тарифы за столетие,

ускорить производство энергии и полезных ископаемых,

а также милитаризировать федеральные земли на южной границе (возле Мексики).

В сочетании с его "нападением" на судебную систему ученые-правоведы опасаются, что Трамп использует неряшливо написанные уставы, чтобы попытаться изменить конституционный баланс власти, указывается в материале Axios.

Как это работает

Президент Штатов может объявить чрезвычайное положение в любое время, почти по любой причине, без необходимости доказывать конкретную угрозу или получать одобрение Конгресса.

Национальный закон США о чрезвычайных ситуациях 1976 года, который открывает более 120 специальных законодательных полномочий, сначала предусматривал "законодательное вето", которое давало Конгрессу возможность прекратить чрезвычайное положение простым большинством голосов.

Однако в 1983 году Верховный суд Штатов постановил, что законодательное вето является неконституционным. Это фактически лишило Конгресс его первоначального контроля, и стало гораздо труднее сдерживать заявления президента о чрезвычайном положении, отмечает Axios.

С тех пор американские президенты в основном полагаются на "нормы" и "самоограничения", чтобы избежать злоупотребления чрезвычайными полномочиями для некризисных ситуаций, пояснила старший директор Программы свободы и национальной безопасности Центра Бреннана Элизабет Гойтейн.

Этот прецедент был нарушен в 2019 году, добавила она, когда Трамп объявил чрезвычайное положение, чтобы "обойти" Конгресс и получить миллиарды долларов финансирования для строительства "стены" на границе.

Бывший президент США Джо Байден также расширил свои полномочия, вызвав критику в 2022 году за то, что ссылался на чрезвычайное положение в стране из-за COVID-19, чтобы в одностороннем порядке простить долг по студенческому займу.

Вместе с тем действия Трампа во время второго срока "решительно погрузили США в неизведанную территорию", пишет Axios. Это изменило границы исполнительной власти в режиме реального времени и усилило опасения постоянного чрезвычайного положения.

Увеличение масштаба угроз

Напомним, что в обосновании своих пошлин Трамп цитировал Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), который можно применить, только если США столкнутся с "необычной и чрезвычайной угрозой" своей национальной безопасности, внешней политике или экономике.

В Белом доме утверждают, что десятилетиями торговые отношения Штатов, в том числе с небольшими странами и необитаемыми островами, можно считать такими угрозами.

Поэтому закон 1977 года, изначально разработанный для борьбы с враждебными иностранными государствами, который никогда ранее не использовался для наложения пошлин, сейчас разворачивается, чтобы "переписать мировой экономический порядок", пишет Axios.

Представитель Белого дома Харрисон Филдс заявлял, что "трудные времена требуют серьезного ответа, и предыдущая администрация оставила президенту Трампу нацию в упадке - финансово уязвимой, с незащищенными границами и опасно несправедливыми торговыми соглашениями".

Представитель Белого дома добавляет, что президент Трамп "использует все инструменты, предусмотренные Конституцией, чтобы сделать Америку снова великой".

Также в публикации Axios указывается, что приверженность Трампа к чрезвычайным полномочиям "выходит за рамки Закона о чрезвычайных ситуациях".

Например, он ссылался на Закон об инопланетных врагах 1798 года во время войны, чтобы депортировать венесуэльских мигрантов.

Недавно ACLU выражало беспокойство из-за "заигрывания" Трампа с Законом о восстании 1807 года, который позволил бы ему развертывать войска Национальной гвардии на внутренней территории без согласия государства.

"Вы надеетесь, что такие органы власти будут использоваться экономно и неохотно, как последнее средство в реальной кризисной ситуации, потому что они являются настоящим отклонением от конституционных норм", - заявляет Гойтейн в комментарии Axios.