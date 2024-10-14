Трамп запропонував використати армію проти "внутрішнього ворога" у день виборів президента

Кандидат у президенти США Дональд Трамп запропонував у день виборів задіяти армію для боротьби із "внутрішнім ворогом". Він заявив, що його турбує не хаос з боку його прихильників чи іноземних діячів, а "радикальні ліві безумці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Під час інтерв'ю каналу Fox News Трамп назвав великою проблемою людей усередині США. За його словами, у країні є "погані" та "хворі" люди.

"Я думаю, що велика проблема - це люди зсередини. У нас є дуже погані люди. У нас є хворі люди. Радикальні ліві безумці... Я думаю, що з цим легко впорається Національна гвардія, якщо це необхідно, або військові, якщо це дійсно необхідно, тому що вони не можуть цього допустити", - сказав Трамп.

Водночас він применшив загрозу з боку своїх виборців, коли його запитали, чи очікує він хаосу в день виборів.

Коли ведуча згадала про те, що Міністерство юстиції заарештувало та звинуватило громадянина Афганістану, який імовірно планував теракт у день виборів президента США, а також заговорила про загрозу "зовнішніх агітаторів" та нелегальних іммігрантів, Трамп перейшов до розмови про політичних опонентів зліва.

"Я думаю, що велика проблема - це ворог зсередини. Навіть не ті люди, які прийшли та руйнують нашу країну, до речі, повністю руйнують нашу країну, міста, села, вони затоплені", - сказав Трамп, маючи на увазі іммігрантів.

У відповідь штаб віце-президента США Камали Гарріс ухопився за коментар колишнього президента заявивши, що слова Трампа мають "стривожити кожного американця".