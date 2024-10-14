Трамп предложил использовать армию против "внутреннего врага" в день выборов президента

Кандидат в президенты США Дональд Трамп предложил в день выборов задействовать армию для борьбы с "внутренним врагом". Он заявил, что его беспокоит не хаос со стороны его сторонников или иностранных деятелей, а "радикальные левые безумцы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В ходе интервью каналу Fox News Трамп назвал большой проблемой людей внутри США. По его словам, в стране есть "плохие" и "больные" люди.

"Я думаю, что большая проблема - это люди изнутри. У нас есть очень плохие люди. У нас есть больные люди. Радикальные левые безумцы... Я думаю, что с этим легко справится Национальная гвардия, если это необходимо, или военные, если это действительно необходимо, потому что они не могут этого допустить", - сказал Трамп.

В то же время он преуменьшил угрозу со стороны своих избирателей, когда его спросили, ожидает ли он хаоса в день выборов.

Когда ведущая упомянула о том, что Министерство юстиции арестовало и предъявило обвинения гражданину Афганистана, который предположительно планировал теракт в день выборов президента США, а также заговорила об угрозе "внешних агитаторов" и нелегальных иммигрантов, Трамп перешел к разговору о политических оппонентах слева.

"Я думаю, что большая проблема - это враг изнутри. Даже не те люди, которые пришли и разрушают нашу страну, кстати, полностью разрушают нашу страну, города, деревни, они затоплены", - сказал Трамп, имея ввиду иммигрантов.

В ответ штаб вице-президента США Камалы Харрис ухватился за комментарий бывшего президента заявив, что его слова должны "встревожить каждого американца".