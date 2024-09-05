Трамп запропонував Маску посаду у разі президентства

За словами Трампа, він створить комісію з ефективності уряду на чолі з мільярдером Ілоном Маском. Він також заявив, що Маск погодився очолити цей орган.

Трамп не розкрив деталей щодо того, як саме працюватиме така комісія, окрім того, що вона розробить план усунення "шахрайства та неналежних платежів" протягом шести місяців з моменту створення.

"Я створю комісію з ефективності уряду, завданням якої буде проведення повного фінансового аудиту та аудиту ефективності роботи всього федерального уряду і надання рекомендацій щодо радикальних реформ", - заявив Трамп.

Варто зауважити, що раніше сам Маск розповів про розмову з Трампом, і те, що бізнесмен зацікавлений у роботі в цьому органі.

"Я з нетерпінням чекаю можливості послужити Америці, якщо з'явиться така можливість. Мені не потрібна ні зарплата, ні титул, ні визнання", - заявляв Маск.