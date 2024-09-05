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Трамп предложил Маску должность в случае президентства

Фото: Дональд Трамп и Илон Маск (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в США предложит должность Илона Маска. Он хочет создать комиссию по эффективности правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Трампа, он создаст комиссию по эффективности правительства во главе с миллиардером Илоном Маском. Он также заявил, что Маск согласился возглавить этот орган.

Трамп не раскрыл детали относительно того, как именно будет работать такая комиссия, кроме того, что она разработает план устранения "мошенничества и ненадлежащих платежей" в течение шести месяцев с момента создания.

"Я создам комиссию по эффективности правительства, задачей которой будет проведение полного финансового аудита и аудита эффективности работы всего федерального правительства и предоставление рекомендаций по радикальным реформам", - заявил Трамп.

Стоит заметить, что раньше сам Маск рассказал о разговоре с Трампом и о том, что бизнесмен заинтересован в работе в этом органе.

"Я с нетерпением жду возможности послужить Америке, если появится такая возможность. Мне не нужна ни зарплата, ни титул, ни признание", – заявлял Маск.

Что предшествовало

Следует отметить, что Маск активно поддерживает Дональда Трампа в избирательной кампании в президенты США. По заявлениям СМИ, он якобы выделяет около 45 млн долларов комитету America PAC ежемесячно. Этот комитет поддерживает кандидата в президенты от республиканцев.

Интересно и то, что Маск начал активно поддерживать Трампа после того, как на кандидата от республиканцев было совершено покушение. 20-летний Томас Мэтью Крукс стрелял в него на митинге в штате Пенсильвания .

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Илон МаскСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп