Трамп запропонував Канаді безкоштовний "Золотий купол" в обмін на втрату незалежності

Канаді необхідно буде заплатити 61 млрд доларів, щоб приєднатися до системи протиракетної оборони за допомогою космічних перехоплювачів "Золотий купол".

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Truth Social .

Трамп знову підколов Оттаву, заявивши, що він готовий захищати Канаду безкоштовно, якщо країна вирішить приєднатися до Сполучених Штатів.

"Я сказав Канаді, яка дуже хоче стати частиною нашої чудової системи "Золотий купол", що це коштуватиме 61 млрд доларів, якщо вони залишаться окремою, але нерівноправною країною, але коштуватиме НУЛЬ ДОЛЛАРІВ, якщо вони стануть нашим заповітним 51-м штатом", - написав Трамп у повідомленні.

Трамп стверджує, що Канада нібито "розглядає пропозицію".

Проєкт Трампа

Минулого тижня Трамп докладно розповів про свої амбітні плани зі створення щита для захисту США від загроз, включно з балістичними ракетами, гіперзвуковими і передовими крилатими ракетами, заявивши, що він буде повністю працездатний до кінця його терміну.

Як зазначає Bloomberg, технологія для плану Трампа не перевірена, особливо використання космічних перехоплювачів для збивання балістичних ракет, що наближаються.

Президент США заявив, що проєкт обійдеться в 175 млрд доларів загалом, а Конгрес шукає 25 млрд доларів для початку роботи над проєктом. Однак Бюджетне управління Конгресу виявило, що США, можливо, доведеться витратити до 542 млрд доларів за 20 років, щоб повністю розробити і запустити перехоплювачі космічного базування.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні минулого тижня підтвердив, що Канада розглядає можливість приєднання до проєкту США, але відмовився назвати його вартість і повідомив, що обговорення перебувають на ранній стадії.