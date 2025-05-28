Трамп предложил Канаде бесплатный "Золотой купол" в обмен на потерю независимости

Канаде необходимо будет заплатить 61 млрд долларов, чтобы присоединиться к системе противоракетной обороны с помощью космических перехватчиков "Золотой купол".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Truth Social .

Трамп вновь подколол Оттаву, заявив, что он готов защищать Канаду бесплатно, если страна решит присоединиться к Соединенным Штатам.

"Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей замечательной системы "Золотой купол", что это будет стоить 61 млрд долларов, если они останутся отдельной, но неравноправной страной, но будет стоить НОЛЬ ДОЛЛАРОВ, если они станут нашим заветным 51-м штатом", - написал Трамп в сообщении.

Трамп утверждает, что Канада якобы "рассматривает предложение".

Проект Трампа

На прошлой неделе Трамп подробно рассказал о своих амбициозных планах по созданию щита для защиты США от угроз, включая баллистические ракеты, гиперзвуковые и передовые крылатые ракеты, заявив, что он будет полностью работоспособен к концу его срока.

Как отмечает Bloomberg, технология для плана Трампа не проверена, особенно использование космических перехватчиков для сбивания приближающихся баллистических ракет.

Президент США заявил, что проект обойдется в 175 млрд долларов в целом, а Конгресс ищет 25 млрд долларов для начала работы над проектом. Однако Бюджетное управление Конгресса выявило, что США, возможно, придется потратить до 542 млрд долларов за 20 лет, чтобы полностью разработать и запустить перехватчики космического базирования.

Премьер-министр Канады Марк Карни на прошлой неделе подтвердил, что Канада рассматривает возможность присоединения к проекту США, но отказался назвать его стоимость и сообщил, что обсуждения находятся на ранней стадии.