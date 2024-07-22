Трамп призвал провести вторые дебаты на канале Fox News, - AP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп призывает провести вторые дебаты на канале Fox News, который считается более дружественным к нему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Это случилось после того, как действующий президент США Джо Байден отказался переизбираться на второй срок..

Трамп в посте в своей соцсети написал, что любой, кто станет кандидатом от Демократической партии, должен встретиться с ним на Fox News, "а не на очень предвзятом ABC".

Издание отмечает, что ранее Трамп и Байден договорились встретиться на вторых дебатах 10 сентября, которые проведет канал ABC.