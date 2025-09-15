ua en ru
Трамп закликав Ізраїль бути обережним: Катар "великий союзник" США

Понеділок 15 вересня 2025 05:53
UA EN RU
Трамп закликав Ізраїль бути обережним: Катар "великий союзник" США Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль має бути "дуже обережним" у своїх відносинах із Катаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Один із журналістів запитав лідера США, чи хоче він передати повідомлення прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньягу з приводу ізраїльських ударів минулого тижня по лідерах ХАМАС.

"Я хочу, щоб вони були дуже, дуже обережними. Їм потрібно щось зробити з ХАМАС, але Катар завжди був надійним союзником Сполучених Штатів", - відповів Трамп.

Також видання зазначає, що після вечері з правителем Дохи (столиці Катару) Мухаммедом бін Абдель Рахманом Аль Тані в п'ятницю Трампа назвав його "чудовою людиною".

Президент США додав, що той сказав йому, що Катару потрібні "кращі зв'язки з громадськістю", оскільки "люди говорять про нього так погано, а цього робити не слід".

Удар Ізраїлю по керівництву ХАМАС в Катарі

Нагадаємо, у вівторок, 9 вересня, армія оборони Ізраїлю спільно з контррозвідкою завдала авіаційного удару по Досі.

У ЦАХАЛ заявили, що метою операції було знищення високопоставлених представників угруповання ХАМАС, які безпосередньо брали участь в організації нападів 7 жовтня 2023 року, а також координували подальші бойові дії проти Ізраїлю.

При цьому важливо відзначити, що в суботу Біньямін Нетаньяху заявив, що лідери ХАМАС в Катарі залишаються живими, підкресливши необхідність їх ліквідувати.

