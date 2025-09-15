Трамп закликав Ізраїль бути обережним: Катар "великий союзник" США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль має бути "дуже обережним" у своїх відносинах із Катаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Один із журналістів запитав лідера США, чи хоче він передати повідомлення прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньягу з приводу ізраїльських ударів минулого тижня по лідерах ХАМАС.

"Я хочу, щоб вони були дуже, дуже обережними. Їм потрібно щось зробити з ХАМАС, але Катар завжди був надійним союзником Сполучених Штатів", - відповів Трамп.

Також видання зазначає, що після вечері з правителем Дохи (столиці Катару) Мухаммедом бін Абдель Рахманом Аль Тані в п'ятницю Трампа назвав його "чудовою людиною".

Президент США додав, що той сказав йому, що Катару потрібні "кращі зв'язки з громадськістю", оскільки "люди говорять про нього так погано, а цього робити не слід".