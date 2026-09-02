Трамп закликав іранців до повстання? Що заявив президент США

Президент США Дональд Трамп відкинув твердження про те, що його нинішня стратегія полягає у тому, щоб змусити Іран повернутися до столу переговорів.

За словами американського лідера, можливий укладення угоди з Тегераном зараз не є для нього головним пріоритетом.

"Мені байдуже, чи підпишуть вони нікчемну, на їхню думку, угоду", - пише Трамп на Truth Social.

Президент США заявив, що нинішній стан Вашингтона йому подобається більше. Зокрема, він згадав майже повний контроль над Ормузькою протокою та наслідки тиску на іранську економіку.

"Мені набагато більше подобається наша нинішня позиція, з майже повним контролем над Ормузькою протокою та повною руйнацією їхньої економіки. Вони просто розігрують неминуче", - додає він.

Звернення до іранців

На тлі протистояння, що триває, Трамп також торкнувся питання можливого виступу населення Ірану проти влади. Президент США запитав, коли іранці почнуть боротися.

"Коли іранський народ повстане та почне боротися?", - запитує Трамп.

Раніше Трамп уже закликав іранців захопити державні установи після припинення бомбардувань.

Водночас він попереджав про ризики такого сценарію, наголошуючи, що беззбройні демонстранти не зможуть зрівнятися із озброєними прихильниками іранського режиму, які розправляються з протестувальниками.