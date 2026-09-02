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Трамп призвал иранцев к восстанию? Что заявил президент США

09:00 02.09.2026 Ср
2 мин
Новая публикация Трампа заметно изменила тон его заявлений об Иране
aimg Анастасия Никончук
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп фактически призвал иранцев выступить против властей страны. На фоне войны с Ираном он задал вопрос, когда народ поднимется и начнет бороться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Дональда Трампа в Truth Social.

Президент США Дональд Трамп отверг утверждения о том, что его нынешняя стратегия заключается в том, чтобы заставить Иран вернуться за стол переговоров.

По словам американского лидера, возможное заключение соглашения с Тегераном сейчас не является для него главным приоритетом.

"Мне все равно, подпишут ли они ничтожное, по их мнению, соглашение", - пишет Трамп на Truth Social.

Президент США заявил, что нынешнее положение Вашингтона ему нравится больше. В частности, он упомянул почти полный контроль над Ормузским проливом и последствия давления на иранскую экономику.

"Мне гораздо больше нравится наша нынешняя позиция, с почти полным контролем над Ормузским проливом и полным разрушением их экономики. Они просто разыгрывают неизбежное", - добавляет он.

Обращение к иранцам

На фоне продолжающегося противостояния Трамп также затронул вопрос возможного выступления населения Ирана против властей. Президент США напрямую спросил, когда иранцы начнут бороться.

"Когда иранский народ восстанет и начнет бороться?", - спрашивает Трамп.

Ранее Трамп уже призывал иранцев захватить государственные учреждения после прекращения бомбардировок.

Вместе с тем он предупреждал о рисках такого сценария, отмечая, что безоружные демонстранты не смогут сравниться с вооруженными сторонниками иранского режима, которые расправляются с участниками протестов.

Напоминаем, что американские военные нанесли удары по Ирану 1 сентября. Атаки стали ответом на попытки Тегерана атаковать суда в Ормузском проливе и американских военнослужащих.

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Соединенные Штаты АмерикиИранДональд Трамп