Трамп заінтригував: обіцяє "найвпливовіший" пост в соцмережі

Загадки від Трампа

Додамо, що це не вперше, коли Трамп інтригує світ своїми заявами, не пояснюючи подробиць.

Зокрема, нещодавно Дональд Трамп заявив, що зробить важливе історичне оголошення перед своєю поїздкою до Саудівської Аравії.

Під час розмови з пресою Дональд Трамп нагадав про майбутню поїздку країнами Близького Сходу - зокрема до Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару. Водночас він заінтригував журналістів анонсом важливої заяви, яку готується зробити напередодні поїздки.

"Думаю, до цього ми зробимо дуже, дуже важливе оголошення. Настільки велике, наскільки це можливо. І я не скажу вам, про що. Але воно буде — і воно дуже позитивне. Це оголошення буде зроблено або в четвер, або в п'ятницю, або в понеділок перед нашим від'їздом", — заявив Трамп.

Він додав, що це буде одна з найзначущіших заяв за багато років, яка стосуватиметься "певного предмета — дуже важливого предмета", не уточнивши жодних деталей.

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