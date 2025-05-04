Трамп заінтригував: ми стали ближчими до однієї зі сторін у переговорах щодо України

В інтерв'ю програмі Meet the Press президента США запитали, чи стало ближчим досягнення мирної угоди між Україною та Росією після того, як Київ та Вашингтон підписали угоду про надра. Трамп відповів, що сподівається на це.

"Вважаю, що ми стали ближчими до однієї зі сторін, хоча, можливо, не настільки до іншої. Побачимо. Не хотів би зараз уточнювати, до якої сторони ми ближче. Але ми уклали вигідну для американців угоду", - сказав очільник Білого дому.

Водночас Трамп припустив, що може настати момент, коли США відмовляться від ролі посередника між Україною та РФ. Однак відмовився уточнити, що може стати "червоною лінією" для такого кроку.

"Настане момент, коли я скажу: "Добре, продовжуйте, будьте далі дурнями". Іноді я близький до цього, а потім відбувається щось позитивне... Можливо, нічого не вийде - можливо, це просто неможливо. Ви повинні розуміти, тут величезна ненависть (між Україною та РФ - ред.)", - додав він.