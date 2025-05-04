Трамп заинтриговал: мы стали ближе к одной из сторон в переговорах по Украине

США стали ближе к одной из сторон в переговорах по миру между Украиной и Россией. Однако иногда Белый дом близок к тому, чтобы отказаться от посредничества.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
В интервью программе Meet the Press президента США спросили, стало ли ближе достижение мирного соглашения между Украиной и Россией после того, как Киев и Вашингтон подписали соглашение о недрах. Трамп ответил, что надеется на это.
"Считаю, что мы стали ближе к одной из сторон, хотя, возможно, не настолько к другой. Посмотрим. Не хотел бы сейчас уточнять, к какой стороне мы ближе. Но мы заключили выгодное для американцев соглашение", - сказал глава Белого дома.
В то же время Трамп предположил, что может наступить момент, когда США откажутся от роли посредника между Украиной и РФ. Однако отказался уточнить, что может стать "красной линией" для такого шага.
"Наступит момент, когда я скажу: "Хорошо, продолжайте, будьте дальше дураками". Иногда я близок к этому, а потом происходит что-то позитивное... Возможно, ничего не получится - возможно, это просто невозможно. Вы должны понимать, здесь огромная ненависть (между Украиной и РФ - ред.)", - добавил он.
После возвращения Трампа в Белый дом новая администрация США активизировала попытки "помирить" Украину и РФ, достигнув прекращения огня, чтобы потом принять мирное соглашение. В частности, Вашингтон предложил Киеву и Москве безусловное прекращение огня на 30 дней. Украина согласилась на это, Россия - упорно игнорирует, объявляя собственные "перемирия" на 2-3 дня.
Недавно госсекретарь США Марко Рубио допустил выход США из мирного процесса, если в ближайшее время не появятся перспективы для перемирия. Как писало издание Financial Times, Трамп действительно может выйти из переговоров, оправдав это "минимальным прогрессом". Такого сценария опасаются в Европе.
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