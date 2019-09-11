Трамп заинтересован в поддержке Украины, которая борется против агрессии России, - Тейлор

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы оказать поддержку Украине, которая борется против российской агрессии, а также в противодействии коррупции. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Голосу Америки".

"Он (Дональд Трамп, - ред.) заинтересован поддержать Украину, которая борется против агрессии России, и также заинтересован поддержать Украину в противодействии и - будем надеяться - победе над коррупцией", - заявил Тейлор.

Он подчеркнул, что обуздание Украиной коррупции важно как для самой Украины, так и для Европы и Соединенных Штатов.

"Президент Зеленский определил это задание (преодоления коррупции, - ред.) как свой второй приоритет. И я уверен в том, что президент Трамп заинтересован в этом", - считает Тейлор.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что готов приобщиться к переговорам о мире в Украине, если это будет необходимо его участникам.

23 сентября начнется визит президента Украины Владимира Зеленского в США для участия в Генассамблее ООН, в ходе которого он встретится с президентом Дональдом Трампом и правительством США.