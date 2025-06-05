Трамп заборонив в'їзд до США громадянам одразу з 12 країн: повний перелік

Президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону на в'їзд до країни громадянам одразу 12 країн у рамках впровадження заходів з боротьби з тероризмом та нелегальною міграцією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.
Під заборону потрапили громадяни Афганістану, Бірми, Чаду, Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.
Також частково обмежили в'їзд громадянам Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели.
"Ми відновимо заборону на поїздки для окремих громадян, і не дозволимо радикальним ісламським терористам в'їжджати до нашої країни, це рішення вже було підтримане Верховним судом", - зазначив Трамп.
Судячи з тексту постанови, серед ключових причин для введення обмежень – прострочені візи громадянами різних країн, внесення окремих держав до переліку держав-спонсорів тероризму, відсутність компетентного центрального органу з видачі паспортів, чи інших цивільних документів тощо.
Виключення будуть зроблені для осіб з подвійним громадянством, володарів спеціальних віз Афганістану, дипломатичних віз, віз ООН чи НАТО, а також для спортсменів.
Трамп у своїй президентській кампанії обіцяв суттєво змінити міграційну політику США, зробити її більш жорсткою.
На цьому фоні 20 квітня стало відомо, що Верховний суд США тимчасово зупинив депортацію групи чоловіків з Венесуели, яких обвинувачують у зв'язках із бандами. При цьому адміністрація Трампа наполягала на депортації.
Також повідомлялося, що у квітні адміністрація президента США депортувала до в'язниці суворого режиму в Сальвадорі понад 200 венесуельських і сальвадорських чоловіків, яких Білий дім вважає членами банд.
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