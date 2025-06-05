Трамп запретил въезд в США гражданам сразу из 12 стран: полный перечень

Под запрет попали граждане Афганистана, Бирмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Также частично ограничили въезд гражданам Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

"Мы восстановим запрет на поездки для отдельных граждан, и не позволим радикальным исламским террористам въезжать в нашу страну, это решение уже было поддержано Верховным судом", - отметил Трамп.

Судя по тексту постановления, среди ключевых причин для введения ограничений - просроченные визы гражданами разных стран, внесение отдельных государств в перечень государств-спонсоров терроризма, отсутствие компетентного центрального органа по выдаче паспортов или других гражданских документов и тому подобное.

Исключения будут сделаны для лиц с двойным гражданством, обладателей специальных виз Афганистана, дипломатических виз, виз ООН или НАТО, а также для спортсменов.