Трамп запретил въезд в США гражданам сразу из 12 стран: полный перечень

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в страну гражданам сразу 12 стран в рамках внедрения мер по борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Под запрет попали граждане Афганистана, Бирмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.
Также частично ограничили въезд гражданам Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.
"Мы восстановим запрет на поездки для отдельных граждан, и не позволим радикальным исламским террористам въезжать в нашу страну, это решение уже было поддержано Верховным судом", - отметил Трамп.
Судя по тексту постановления, среди ключевых причин для введения ограничений - просроченные визы гражданами разных стран, внесение отдельных государств в перечень государств-спонсоров терроризма, отсутствие компетентного центрального органа по выдаче паспортов или других гражданских документов и тому подобное.
Исключения будут сделаны для лиц с двойным гражданством, обладателей специальных виз Афганистана, дипломатических виз, виз ООН или НАТО, а также для спортсменов.
Трамп в своей президентской кампании обещал существенно изменить миграционную политику США, сделать ее более жесткой.
На этом фоне 20 апреля стало известно, что Верховный суд США временно остановил депортацию группы мужчин из Венесуэлы, которых обвиняют в связях с бандами. При этом администрация Трампа настаивала на депортации.
Также сообщалось, что в апреле администрация президента США депортировала в тюрьму строгого режима в Сальвадоре более 200 венесуэльских и сальвадорских мужчин, которых Белый дом считает членами банд.
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