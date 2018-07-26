Трамп і Юнкер домовилися про зниження торгової напруги між США і ЄС

Євросоюз відновлює імпорт сої та скрапленого газу з США

Президент США Дональд Трамп і голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер домовилися про зниження торгової напруги і взаємне поступове зняття мит. Про це Трамп повідомив у своєму Twitter.

За підсумками переговорів, сторони створять спецгрупу для напрацювання нової торгової угоди. У той же час європейська сторона вирішила відновити імпорт сої і скрапленого газу.

"Гарно знову торгувати з Європейським союзом. Це великий день для вільної і справедливої торгівлі. Представники Європейського союзу запевнили, що одразу почнуть купувати соєві боби у наших фермерів. Крім того, вони будуть закуповувати велику кількість зрідженого газу", - заявив Трамп.

На підсумковій прес-конференції Трамп зазначив, що торгові відносини США та ЄС оцінюються в трильйон доларів. Він також підкреслив, що сторони домовилися працювати на досягнення нульових мит і усунення торговельних бар'єрів.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, Євросоюз в рамках торгової війни готувався ввести мита на товари із США на 20 млрд доларів. У той же час в Єврокомісії розраховували прийти до компромісу на переговорах з Трампом у Вашингтоні 25 липня.