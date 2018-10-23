Трамп виступає за приєднання Китаю до РСМД

Фото: Дональд Трамп і Сі Цзіньпін (колаж РБК-Україна)

Президент США заявив, що договір стане прийнятним, якщо РФ почне його виконувати, а Китай його підпише

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що Китай повинен приєднатися до Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), оскыльки він також виробляє озброєння цього типу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Fox News.

Трамп зазначив, що договір буде прийнятним тільки тоді, якщо Росія і Китай будуть в ньому брати участь і виконувати.

"Якщо Росія і Китай приходять до США і кажуть: "Давайте всі разом візьмемося за розум і ніхто з нас не буде робити ці озброєння", то договір буде прийнятним. Але якщо Росія робить це, Китай робить це, а ми дотримуємось угоди, - це неприйнятно", - зазначив президент США.

Він підкреслив, що Росія порушує договір, розробляючи заборонені ним ракети, і водночас Китай, що не є учасником договору, нарощує зброю з величезною швидкістю.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Росія і США тільки вдвох не зможуть вирішити проблему і домовитися щодо ракет середньої дальності. Оскільки, з його слів, зараз ракети середнього радіусу дальності виробляють не тільки США та Росія, а й Північна Корея і Китай.