Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Трамп вылетел в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном

НовостиПолитика    10.06.2018 - 02:26
Фото: Дональд Трамп и Ким Чен Ын (РБК-Украина)
Фото: Дональд Трамп и Ким Чен Ын (РБК-Украина)

Президент США считает, что встреча с лидером КНДР будет результативной

Президент США Дональд Трамп вылетел на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапур и надеется, что их встреча приведет к "замечательному результату для КНДР и мира". Об этом Трамп написал в Twitter.

"Я направляюсь в Сингапур, где у нас есть шанс достичь поистине замечательного результата для Северной Кореи и мира. Это, безусловно, будет захватывающий день, и я знаю, что Ким Чен Ын будет очень много работать, чтобы сделать то, что редко делалось раньше - создать мир и великое процветание для его страны", - написал Трамп.

Он добавил, что с нетерпением ждет встречи с лидером КНДР и чувствует, что "эта возможность не будет потрачена впустую".

Отметим, первая в истории встреча лидеров США и КНДР пройдет 12 июня в отеле Capell на острове Сентос в Сингапуре.

Напомним, на брифинге в рамках саммита G7 президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что лидер КНДР Ким Чен Ын может сделать Северную Корею по-настоящему великой.

 

Трамп заявил, что Ким Чен Ын может сделать Северную Корею по-настоящему великой Лидер КНДР опасается покушения на встрече с Трампом, - Bloomberg
Теги публикации: Сингапур, Ким Чен Ын, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
В сети появилось видео задержания догхантера Святогора
В сети показали переполненные пляжи в Одессе (видео)
Королева Елизавета ІІ перенесла серьезную операцию
"Невозможно больше скрывать!": в сети высмеяли украинский телеканал за абсурдный сюжет (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь