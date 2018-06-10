Трамп вылетел в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном

Президент США считает, что встреча с лидером КНДР будет результативной

Президент США Дональд Трамп вылетел на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапур и надеется, что их встреча приведет к "замечательному результату для КНДР и мира". Об этом Трамп написал в Twitter.

"Я направляюсь в Сингапур, где у нас есть шанс достичь поистине замечательного результата для Северной Кореи и мира. Это, безусловно, будет захватывающий день, и я знаю, что Ким Чен Ын будет очень много работать, чтобы сделать то, что редко делалось раньше - создать мир и великое процветание для его страны", - написал Трамп.

Он добавил, что с нетерпением ждет встречи с лидером КНДР и чувствует, что "эта возможность не будет потрачена впустую".

I am on my way to Singapore where we have a chance to achieve a truly wonderful result for North Korea and the World. It will certainly be an exciting day and I know that Kim Jong-un will work very hard to do something that has rarely been done before... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

Отметим, первая в истории встреча лидеров США и КНДР пройдет 12 июня в отеле Capell на острове Сентос в Сингапуре.

Напомним, на брифинге в рамках саммита G7 президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что лидер КНДР Ким Чен Ын может сделать Северную Корею по-настоящему великой.