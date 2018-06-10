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Трамп вилетів у Сінгапур на зустріч з Кім Чен Ином

НовиниПолітика    10.06.2018 - 02:26
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (РБК-Україна)
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (РБК-Україна)

Президент США вважає, що зустріч з лідером КНДР буде результативною

Президент США Дональд Трамп вилетів на зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапур і сподівається, що їхня зустріч приведе до "чудового результату для КНДР і світу". Про це Трамп написав у Twitter.

"Я прямую до Сінгапуру, де у нас є шанс досягти по-справжньому чудового результату для Північної Кореї і світу. Це, безумовно, буде захоплюючий день, і я знаю, що Кім Чен Ин буде дуже багато працювати, щоб зробити те, що рідко робилося раніше - створити мир і велике процвітання для його країни", - написав Трамп.

Він додав, що з нетерпінням чекає зустрічі з лідером КНДР і відчуває, що "ця можливість не буде витрачена даремно".

Зазначимо, перша в історії зустріч лідерів США і КНДР відбудеться 12 червня в готелі Capell на острові Сентос у Сінгапурі.

Нагадаємо, на брифінгу в рамках саміту G7 президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що лідер КНДР Кім Чен Ин може зробити Північну Корею по-справжньому великою.

 

Трамп заявив, що Кім Чен Ин може зробити Північну Корею по-справжньому великою Лідер КНДР побоюється замаху на зустрічі з Трампом, - Bloomberg
Теги публікації: Сингапур, Кім Чен Ин, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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