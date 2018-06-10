Трамп вилетів у Сінгапур на зустріч з Кім Чен Ином

Президент США вважає, що зустріч з лідером КНДР буде результативною

Президент США Дональд Трамп вилетів на зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапур і сподівається, що їхня зустріч приведе до "чудового результату для КНДР і світу". Про це Трамп написав у Twitter.

"Я прямую до Сінгапуру, де у нас є шанс досягти по-справжньому чудового результату для Північної Кореї і світу. Це, безумовно, буде захоплюючий день, і я знаю, що Кім Чен Ин буде дуже багато працювати, щоб зробити те, що рідко робилося раніше - створити мир і велике процвітання для його країни", - написав Трамп.

Він додав, що з нетерпінням чекає зустрічі з лідером КНДР і відчуває, що "ця можливість не буде витрачена даремно".

I am on my way to Singapore where we have a chance to achieve a truly wonderful result for North Korea and the World. It will certainly be an exciting day and I know that Kim Jong-un will work very hard to do something that has rarely been done before... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

Зазначимо, перша в історії зустріч лідерів США і КНДР відбудеться 12 червня в готелі Capell на острові Сентос у Сінгапурі.

Нагадаємо, на брифінгу в рамках саміту G7 президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що лідер КНДР Кім Чен Ин може зробити Північну Корею по-справжньому великою.