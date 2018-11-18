Трамп вилетів в Каліфорнію, де вирують лісові пожежі

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп відвідає Каліфорнію

Президент США Дональд Трамп вперше з початку лісових пожеж відвідає Каліфорнію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Так, Трамп вирушив до Каліфорнії, щоб власними очима побачити "горе і спустошення, які приніс найнебезпечніша за останні сто років пожежа в США".

Зазначимо, лісові пожежі на півночі американського штату Каліфорнія почалися вранці 8 листопада. Пожежа знищила місто Парадайс округу Бьютт, де проживає приблизно 27 000 чоловік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у результаті лісових пожеж в Каліфорнії (США), за офіційними даними на ранок 17 листопада, загинули 74 людини.

За даними місцевої влади, 71 людина загинула в результаті пожеж на півночі штату, ще троє - у південній частині. За словами шерифа округу Бьютт, згідно з останнім офіційним списком, 1011 осіб числяться зниклими без вісті. З небезпечних місць евакуювали понад 47 тис. чоловік.

Також повідомлялося про понад 630 зниклих без вісті.