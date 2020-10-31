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Трамп после выборов планирует отдохнуть

США, Суббота 31 октября 2020 23:15
Трамп после выборов планирует отдохнуть
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: РБК-Украина

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ему понадобится отдых после завершения предвыборной кампании и выборов. Он рассказал о своем напряженном графике.

Об этом Трамп заявил на митинге в штате Пенсильвания.

"Сегодня у нас запланировано три митинга, завтра - пять. На самом скромном из них ожидается не менее 25 тысяч человек. В понедельник у нас будет пять или шесть мероприятий. Я даже не знаю, чем мы займемся после этого. Я полагаю, что мы просто пойдем домой и отдохнем", - сказал он.

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября. По состоянию на пятницу 30 октября досрочно на выборах президента проголосовали 85 миллионов человек. В общенациональных масштабах явка на этих выборах уже составила более 60 процентов от общей явки на выборах 2016 года.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов Джо Байден досрочно проголосовал на выборах 28 октября.

Кроме того, 24 октября на всеобщих выборах досрочно проголосовал действующий президент США Дональд Трамп.

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