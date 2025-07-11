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Трамп ввів 35% мито для Канади та анонсував нові податки для інших країн

Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

США оголосили про нові торговельні обмеження. Лідер країни Дональд Трамп зокрема ввів 35% мита для Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Truth Social та заяву премʼєр-міністра Канади Марка Карні.

 

За словами Трампа, наступного місяця Сполучені Штати запровадять 35% мито на імпорт з Канади.

 

У своїй заяві Трамп повідомив премʼєр-міністру Канади Марку Карні, що нова ставка набуде чинності 1 серпня і буде ще підвищена, якщо Канада вживе заходів у відповідь.

Тим часом Карні вже запевнив, що його уряд і надалі захищатиме канадських працівників і бізнес під час переговорів зі США.

"Канада досягла важливого прогресу у боротьбі з фентанілом у Північній Америці. Ми зобов'язуємося продовжувати співпрацю зі Сполученими Штатами, щоб рятувати життя та захищати громади в обох наших країнах", - зазначив він.

Зауважимо, що у своїй заяві Трамп також поскаржився на нібито потік фентанілу з Канади, а також на тарифні та нетарифні торговельні бар’єри, які, за його словами, шкодять американським виробникам молочної продукції та іншим.

Водночас в інтервʼю NBC News Трамп заявив, що планує запровадити загальні мита в 15% або 20% для більшості торговельних партнерів.

"Ми просто скажемо, що всі інші країни заплатять чи то 20%, чи 15%. Ми зараз це вирішимо", - сказав Трамп.

Тарифи Трампа

Нагадаємо, ще у квітні цього року президент США Дональд Трамп запровадив тарифи проти майже всіх країн світу.

Але пізніше американський лідер "поставив на паузу" своє рішення на 90 днів, щоб вести з іншими країнами переговори про торговельні угоди.

Водночас Трамп пообіцяв, що якщо до 9 липня не вдасться досягти прогресу в переговорах з окремими країнами, то він відновить дію тарифів щодо них.

Зокрема днями він повідомив, що США продовжать торговельне співробітництво з Молдовою, проте будуть деякі зміни.

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Сполучені Штати АмерикиКанадаДональд Трамп