Трамп ввел 35% пошлину для Канады и анонсировал новые налоги для других стран

По словам Трампа, в следующем месяце Соединенные Штаты введут 35% пошлину на импорт из Канады.

В своем заявлении Трамп сообщил премьер-министру Канады Марку Карни, что новая ставка вступит в силу 1 августа и будет еще повышена, если Канада примет ответные меры.

Между тем Карни уже заверил, что его правительство и в дальнейшем будет защищать канадских работников и бизнес во время переговоров с США.

"Канада достигла важного прогресса в борьбе с фентанилом в Северной Америке. Мы обязуемся продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами, чтобы спасать жизни и защищать общины в обеих наших странах", - отметил он.

Заметим, что в своем заявлении Трамп также пожаловался на якобы поток фентанила из Канады, а также на тарифные и нетарифные торговые барьеры, которые, по его словам, вредят американским производителям молочной продукции и другим.

В то же время в интервью NBC News Трамп заявил, что планирует ввести общие пошлины в 15% или 20% для большинства торговых партнеров.

"Мы просто скажем, что все остальные страны заплатят то ли 20%, то ли 15%. Мы сейчас это решим", - сказал Трамп.