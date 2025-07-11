Трамп ввел 35% пошлину для Канады и анонсировал новые налоги для других стран

США объявили о новых торговых ограничениях. Лидер страны Дональд Трамп в частности ввел 35% пошлины для Канады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Truth Social и заявление премьер-министра Канады Марка Карни.
По словам Трампа, в следующем месяце Соединенные Штаты введут 35% пошлину на импорт из Канады.
В своем заявлении Трамп сообщил премьер-министру Канады Марку Карни, что новая ставка вступит в силу 1 августа и будет еще повышена, если Канада примет ответные меры.
Между тем Карни уже заверил, что его правительство и в дальнейшем будет защищать канадских работников и бизнес во время переговоров с США.
"Канада достигла важного прогресса в борьбе с фентанилом в Северной Америке. Мы обязуемся продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами, чтобы спасать жизни и защищать общины в обеих наших странах", - отметил он.
Заметим, что в своем заявлении Трамп также пожаловался на якобы поток фентанила из Канады, а также на тарифные и нетарифные торговые барьеры, которые, по его словам, вредят американским производителям молочной продукции и другим.
В то же время в интервью NBC News Трамп заявил, что планирует ввести общие пошлины в 15% или 20% для большинства торговых партнеров.
"Мы просто скажем, что все остальные страны заплатят то ли 20%, то ли 15%. Мы сейчас это решим", - сказал Трамп.
Напомним, еще в апреле этого года президент США Дональд Трамп ввел тарифы против почти всех стран мира.
Но позже американский лидер "поставил на паузу" свое решение на 90 дней, чтобы вести с другими странами переговоры о торговых соглашениях.
В то же время Трамп пообещал, что если до 9 июля не удастся достичь прогресса в переговорах с отдельными странами, то он возобновит действие тарифов в отношении их.
В частности на днях он сообщил, что США продолжат торговое сотрудничество с Молдовой, однако будут некоторые изменения.
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