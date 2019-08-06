Трамп запровадив санкції проти влади Венесуели

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Активи венесуельської верхівки в США будуть заблоковані

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про нові санкції проти Венесуели, спрямовані на блокування активів її уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Білого дому.

Згідно з документом, нові санкції зпроваджуються на тлі того, що влада Венесуели намагається перешкодити Хуану Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом та якого визнали США.

"Усе майно і майнові інтереси уряду Венесуели, які розташовані на території США, заблоковані і не можуть бути передані, оплачені, експортовані, вилучені або іншим чином оброблені", - йдеться в документі.

Під урядом Венесуели в указі мається на увазі будь-який політичний підрозділ, відомство або його структури, до яких США віднесли венесуельський ЦБ і державну нафтогазову компанію PDVSA.

Президент США відзначає, що Ніколас Мадуро і пов'язані з ним особи продовжують узурпувати владу і порушувати права людини, в тому числі проводять незаконні арешти та затримання, втручаються в свободу висловлення думок і роботу ЗМІ.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти командувачів спеціальних сил поліції та військової контррозвідки Венесуели.