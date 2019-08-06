ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп запровадив санкції проти влади Венесуели

Новини » Політика    06.08.2019 - 04:58
Трамп запровадив санкції проти влади Венесуели
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Активи венесуельської верхівки в США будуть заблоковані

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про нові санкції проти Венесуели, спрямовані на блокування активів її уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Білого дому.

Згідно з документом, нові санкції зпроваджуються на тлі того, що влада Венесуели намагається перешкодити Хуану Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом та якого визнали США.

"Усе майно і майнові інтереси уряду Венесуели, які розташовані на території США, заблоковані і не можуть бути передані, оплачені, експортовані, вилучені або іншим чином оброблені", - йдеться в документі.

Під урядом Венесуели в указі мається на увазі будь-який політичний підрозділ, відомство або його структури, до яких США віднесли венесуельський ЦБ і державну нафтогазову компанію PDVSA.

Президент США відзначає, що Ніколас Мадуро і пов'язані з ним особи продовжують узурпувати владу і порушувати права людини, в тому числі проводять незаконні арешти та затримання, втручаються в свободу висловлення думок і роботу ЗМІ.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти командувачів спеціальних сил поліції та військової контррозвідки Венесуели.

Мадуро доручив поскаржитися у Раді безпеки ООН на погрози Трампа Адміністрація Трампа розглядає введення блокади Венесуели
Новини України ВенесуэлаДональд ТрампСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся